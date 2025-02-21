Deprem Uzmanı Ahmet Ercan’dan şaşırtan itiraf: "Aman sakın yayınlamayın" dediler
Yunanistan'da bilimsel komite Santorini çevresinde volkanik hareketlilik olabileceği uyarısında bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir yanardağ ve deprem açıklaması geldi.
Yunanistan'da bilimsel komite, Santorini Adası çevresinde volkanik hareketlilik olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Komite, bölgedeki artan zemin deformasyonuna dikkat çekerek, bu gelişmenin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Uyarı sonrasında, Santorini ve çevresindeki adalardaki okullar, bir hafta daha tatil edilerek eğitime ara verildi.
"AMAN HOCAM YAYINLAMAYIN"
Bölgemizdeki yanardağ tehlikesi konuşulurken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir yanardağ açıklaması geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmaris’te bulunan bir yanardağın tespit edildikten sonra turizm şirketleri tarafından uyarıldığını belirtti.
Ahmet Ercan sosyal medya hesabında “Etna ile Küdür Yanardağları” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ercan şunları yazdı:
“İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan Etna Yanardağı'ndaki "muhteşem" patlamaları izlemek için İtalya'ya akın eden turistler, yerel yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Lav akıntısının yanı başında fotoğraf ve video çekmek için yarışan turistler, önemli tehlikelerle karşı karşıya.