Deprem Uzmanı Ahmet Ercan’dan şaşırtan itiraf: "Aman sakın yayınlamayın" dediler

Ahmet Ercan sosyal medya hesabında “Etna ile Küdür Yanardağları” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ercan şunları yazdı:

“İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan Etna Yanardağı'ndaki "muhteşem" patlamaları izlemek için İtalya'ya akın eden turistler, yerel yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Lav akıntısının yanı başında fotoğraf ve video çekmek için yarışan turistler, önemli tehlikelerle karşı karşıya.