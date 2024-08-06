Deprem uzmanı iki şehri uyardı: O fay kırılırsa büyük tehlike

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, iki şehir için deprem uyarısında bulundu. Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Sözbilir, "Son araştırmamızı Kahramanmaraş bölgesinde, Narlı yakınlarında yaptık. Özellikle 6 Şubat depreminde ilk kırılan segment üzerinde iki hendek açtık. Bu segment aslında ilk kez kırılıyor. Yeni bir fay oluşumu söz konusu. Bu oldukça doğal bir durum. Normalde deprem olduğunda mevcut bir fayı kullanır. Ancak, bazı durumlarda özellikle çok şiddetli depremler olduğunda yeryüzünü yeniden kırabilir" dedi.