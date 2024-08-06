Deprem uzmanı iki şehri uyardı: O fay kırılırsa büyük tehlike
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezindeki Narlı Fayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, iki şehir için deprem uyarısında bulundu. Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Sözbilir, "Son araştırmamızı Kahramanmaraş bölgesinde, Narlı yakınlarında yaptık. Özellikle 6 Şubat depreminde ilk kırılan segment üzerinde iki hendek açtık. Bu segment aslında ilk kez kırılıyor. Yeni bir fay oluşumu söz konusu. Bu oldukça doğal bir durum. Normalde deprem olduğunda mevcut bir fayı kullanır. Ancak, bazı durumlarda özellikle çok şiddetli depremler olduğunda yeryüzünü yeniden kırabilir" dedi.
Bu kırılan segmentin hemen güneyinde Narlı Fayı bulunuyor. Narlı Fayı'nda da iki hendek açtık ve burada insanların yaşadığı dönemlerde üç depremin meydana geldiğini tespit ettik. Bu depremler sonucunda Narlı Fayı, günümüzde yine yüksek deprem riski taşıyan bir fay haline geldi.
Bu fayın hemen güneyinde Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı gibi, Ölüdeniz Fayı'nın parçaları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu faylar üzerinde de hendekler açacağız. Böylece Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kısmının ne kadar tehlikeli olduğunu ve risk seviyesini belirlemeye çalışacağız" dedi.
Narlı Fayı çalışmalarında 3 tane tarihsel deprem olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6 Şubat depreminin çok az bir yerde Narlı Fayı'nı etkilediğini gözlemlemiş olduk ama ani bir kırılma henüz gerçekleşmemiş. Dolayısıyla gelecekte Narlı Fayı'nın kırılma olasılığının olabileceğini düşünüyoruz.