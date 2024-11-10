Deprem uzmanı Okan Tüysüz adres vererek uyardı: 3 bölgede deprem olabilir hazırlık yapın
Elazığ'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, özellikle üç bölgeye dikkat çekerek, bu bölgelerin "tehlikeli" olduğunu belirtti.
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alması nedeniyle aktif fay hatlarına sahip ve neredeyse her gün bir deprem meydana geliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da geçtiğimiz gün saat 17.04'te 5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Depremin derinliği ise 16,22 kilometre olarak belirlendi. Deprem, Elazığ ve Diyarbakır illerinde de hissedildi. Neyse ki, depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, halk arasında panik yaşandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili NTV'ye bağlanarak "Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.