Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür: Bu bölgenin süresi doldu, acilen depreme dayanıklı kentler yapılmalı
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ü etkileyecek büyük deprem riskine dikkat çekti. Yedisu fayının kırılma periyodu olan 250 yıllık süreyi doldurduğunu dile getiren Prof. Dr. Görür, "bölgede acilen depreme dayanıklı kentler yapılmalı" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde özellikle Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayına dikkat çekiyor.
Bu fayın en son 1784'de büyük deprem ürettiğini dile getiren Prof. Dr. Görür, fayın 250 senede bir deprem üretme potansiyeli olduğuna değinirken, ısrarla "depreme dayanıklı kentler" çağrısında bulunuyor.
Son uyarılar sonrası Yedisu fayındaki riskler ile önlemleri konuşan Prof. Dr. Görür, Haber Global'den Kardelen Yüksel'in sorularını yanıtlarken önemli mesajlar verdi.
Tunceli, Erzincan ve Bingöl Karlıova hattına özellikle dikkat çekiyorsunuz? Buradaki deprem riski nedir?
"Erzincan ve Karlıova arasında Kuzey Anadolu fayının Yedisu segmenti yer alıyor. Bu bölgedeki tarihsel depremleri incelendiğimizde son büyük depremin 1784 yılında olduğunu görüyoruz. Kuzey Anadolu fayında, ortalama 250 yıllık periyotlarda büyük deprem olduğunu düşünürsek, söz konusu bölgede 7.2, 7.4'lük deprem riski var. Tunceli ve ilçeleri için daha büyük risk söz konusu. Tunceli ve çevresindeki yerleşim alanlarının depreme dayanıklı, dört dörtlük yapılar olmadığı biliniyor. Tarihsel açıdan Yedisu fayının kırılma periyodu doldu."
Olası kırılma nasıl bir tabloya yol açar?
"Böyle bir deprem; Bingöl, Erzincan, Tunceli, Karlıova arasını etkiler. Yer bilimciler olarak paniğe neden olacak söylemlerden uzak durmalıyız. Israrla uyarılarda bulunuyorum. Özellikle yerel yönetimleri uyarmamın nedeni, deprem gelmeden önce hazırlık yapmaları... Her yerde 'deprem dirençli kentlerden' söz ediyorum. Deprem dirençli kentlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını tüm Türkiye’yi dolaşıp anlatıyorum. Artık dilimizde tüy bitti.. Bingöl, Erzincan, Tunceli ve çevresi de deprem dirençli kentler haline getirilmeli."