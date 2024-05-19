Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir bölgemizi işaret ederek "Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek" dedi. Görür, en büyük risk altında olan kentleri de sıraladı.
6 Şubat 2023'te yaşanan felaketin ardından uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için birbiri ardına uyarı yapmayı sürdürüyor.
Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıyı bırakmayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir kez daha uyarı yaptı.
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:
"Ders almazsanız tarih tekerrür eder"
"Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir.
Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...