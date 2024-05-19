  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir bölgemizi işaret ederek "Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek" dedi. Görür, en büyük risk altında olan kentleri de sıraladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı - Sayfa 1

6 Şubat 2023'te yaşanan felaketin ardından uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için birbiri ardına uyarı yapmayı sürdürüyor.

1 | 6
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı - Sayfa 2

Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıyı bırakmayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir kez daha uyarı yaptı. 

2 | 6
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı - Sayfa 3

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:

3 | 6
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı - Sayfa 4

"Ders almazsanız tarih tekerrür eder"

"Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir.

Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...

4 | 6