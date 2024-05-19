Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür, büyük risk altındaki illeri sıraladı

"Ders almazsanız tarih tekerrür eder"

"Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir.

Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...