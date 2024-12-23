Deprem uzmanları uyardı! Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak? İşte en riskli ilçeler...

PLİNİ-STRABO ZONUNDA HAREKETLİLİK

Görür, Marmara’da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin Plini-Strabo Zonu üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu bölgede sık sık 4,8 büyüklüğüne varan depremler gözlemlendiğini belirten Görür, şu tespitlerde bulundu:

- Marmara Denizindeki küçük depremler genelde gaz çıkışları ve çökellerdeki deformasyonlarla ilişkili.

- Stres birikmesi nedeniyle kilitli faylarda zaman zaman küçük depremler oluşuyor.

Görür, bu tür sarsıntıların büyük bir depremin hemen habercisi olmadığını ancak fay hatlarının aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı.