Deprem uzmanları uyardı! Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak? İşte en riskli ilçeler...
Marmara ve Akdeniz açıklarında yaşanan depremler halkta tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara Ereğlisi açıklarında kırılan fayla ilgili konuşan Görür, "Bu bölgede deprem bekleniyor" dedi. Japon deprem uzmanı Moriwaki, Marmara’da biriken enerjinin büyük bir depreme işaret ettiğini belirtti.
Son günlerde Marmara, Akdeniz ve Ege açıklarında art arda meydana gelen depremler endişe yarattı. İstanbul Avcılar’da yaşanan 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, özellikle Marmara fayı üzerindeki olası büyük bir deprem ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Ereğlisi açıklarındaki sarsıntının "normal" olduğunu belirtti ancak Kumburgaz Fayı’nda uzun süredir beklenen bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
PLİNİ-STRABO ZONUNDA HAREKETLİLİK
Görür, Marmara’da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin Plini-Strabo Zonu üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu bölgede sık sık 4,8 büyüklüğüne varan depremler gözlemlendiğini belirten Görür, şu tespitlerde bulundu:
- Marmara Denizindeki küçük depremler genelde gaz çıkışları ve çökellerdeki deformasyonlarla ilişkili.
- Stres birikmesi nedeniyle kilitli faylarda zaman zaman küçük depremler oluşuyor.
Görür, bu tür sarsıntıların büyük bir depremin hemen habercisi olmadığını ancak fay hatlarının aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı.
6.5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ENERJİ BİRİKİYOR
Deprem uzmanı Serkan İçelli, Avcılar açıklarında meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki sarsıntının altında yatan dinamiklere dikkat çekti. "Bu fay parçası kilitli durumda ve 6,5 büyüklüğünde bir depreme yol açabilecek elastik deformasyon enerjisi biriktiriyor" diyen İçelli, bu parçanın 1912 ve 1999 depremlerinde gerilim aldığını belirtti.