Deprem uzmanlarından İzmir uyarısı: En son 1510 yıl önce hareket etti
Deprem uzmanları İzmir için kritik bir uyarıda bulundu. Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fayın olduğu belirtirken, İzmir Fayına dikkat çekti. Fayın en son 1510 yıl önce deprem ürettiğini söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'i etkileme olasılığı bulunan karada ve denizde birçok fay olduğunu söyledi.
Sümer, Ege Bölgesi genelinde dikkat edilmesi gereken faylar olduğuna dikkati çekti.
2020'deki İzmir depremi ile 2022'de Buca depremlerini anımsatan Sümer "kuzeye taşınan bir hareketlilik söz konusu" dedi.
Söz konusu harektliliğin kuzeyde deprem beklenen faylar üzerindeki stresi arttırdığını ifade eden Sümer Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bahsettiği faylarla ilgilii çalışma yaptıklarını belirtti.