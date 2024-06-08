Depremde hasar gören araçlara 'change' yapıldı iddiası: 21 şüpheli gözaltında
Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de yapılan operasyonda 6 Şubat depremlerinde zarar gören otomobillere "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bingöl merkezli 5 ilde, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ya da çalıntı araçlarla değiştirdikleri öne sürülen 21 şüpheli yakalandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını, hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı model ve marka araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirenlere yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 12 kentteki 17 aracın şase ve motor numaralarının "change" olarak bilinen bu yöntemle değiştirildiğini ve change yapılan araçların 4'ünün gümrük kaçağı, 1'i yurt dışından 9'unun çalıntı, 4'ünün de hacizli veya hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.
Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i yakalandı.