Depremde hasar gören araçlara 'change' yapıldı iddiası: 21 şüpheli gözaltında

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 12 kentteki 17 aracın şase ve motor numaralarının "change" olarak bilinen bu yöntemle değiştirildiğini ve change yapılan araçların 4'ünün gümrük kaçağı, 1'i yurt dışından 9'unun çalıntı, 4'ünün de hacizli veya hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.