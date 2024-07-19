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  4. Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor

Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor

6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı.

Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor - Sayfa 1

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkım çalışmalarına başlandı.

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Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor - Sayfa 2

Merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 2017 yılında sağlık hizmetlerine başlayan hastane, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak kullanılamaz duruma geldi.

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Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor - Sayfa 3

Depremlerin ardından afetzedelere bir süre hastane bahçesinde konteynerden oluşan sahra hastanesinde hizmet verildi.

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Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor - Sayfa 4

Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının geçen ay hizmete girmesinin ardından depremlerde hasar alan hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı.

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