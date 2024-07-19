Depremde hasar gören araştırma hastanesi yıkılıyor
6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkım çalışmalarına başlandı.
Merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 2017 yılında sağlık hizmetlerine başlayan hastane, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak kullanılamaz duruma geldi.
Depremlerin ardından afetzedelere bir süre hastane bahçesinde konteynerden oluşan sahra hastanesinde hizmet verildi.
Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının geçen ay hizmete girmesinin ardından depremlerde hasar alan hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı.