Depremde sismik izolatörler hayat kurtardı Malatya ve Gaziantep'te iki kamu hastanesi zeminlerine yerleştirilen sismik izolatörler sayesinde depremi hasarsız atlattı. Bursa Şehir Hastanesinde de depremde yıkımdan koruyan 859 sismik izolatör bulunuyor.

Güney Marmara'da 6 milyondan fazla insana hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, olası bir depremde zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan yüzlerce sismik izolatörle korunuyor. 1 | 5

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapımı 2 yılda tamamlanan 1355 yatak kapasiteli sağlık kuruluşunun bünyesinde genel, kadın-doğum ve çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor. 2 | 5

16 Temmuz 2019'dan bu yana 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren hastane, sadece Bursalılara değil Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'dan gelen hastalar da hizmet veriyor. 3 | 5