Depremden önce 50 kez sallanmış: Yeni fay hattı mı? Profesör uyardı: Tespit edilmemiş bir yer

Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü 21 Nisan'da 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz."