Depremden önce 50 kez sallanmış: Yeni fay hattı mı? Profesör uyardı: Tespit edilmemiş bir yer
Kütahya Simav merkezli 4,3 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, uzmanlardan gelecek açıklamalara gözlerini çevirdi. Sarsıntının yaşandığı bölgede günlerdir sismik hareketliliğin sürdüğünü vurgulayan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, "Depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremler daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti" dedi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Simav ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, şunları kaydetti:
"Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü 21 Nisan'da 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz."
Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu hatırlatarak, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.