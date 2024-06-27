Oturduğunuz binanın depreme karşı sağlam olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Birçok kentte peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte bazı binaların kendi kendine yıkılması mevcut binaların depreme dayanıklı olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. İstanbul’daki yapıların sağlamlaştırılmasının 100 yıl sürebileceği belirten uzmanlar, çürük binaları tespit etmek için sağlamlık testlerinin uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
İzmir’de 4.7, Bingöl’de 4, Çanakkale’de 4.4, Mersin’de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler, ülkenin deprem gerçeğini yeniden hatırlattı. İlk önce Küçükçekmece’de çöken dün gece ise Bahçelievler’de kısmen çöken binalar endişeleri daha da artırdı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hafez Keypour, son zamanlarda yaşanan depremlere dair değerlendirmelerde bulunurken, yıkılan binalar sonrası vatandaşlara ve yetkililere seslendi.
“Depremlerin birbirleriyle alakası yok”
Son yaşanan depremlerin birbirini tetikleme özelliği olmadığını ve her birinin ayrı faylarda aktif olduğunu belirten Keypour, “Genelde depremler fay etrafında oluyor. Mesela İstanbul’a doğru Kuzey Anadolu fay hattı var. Burada depremler bu fay civarında faaliyet gösteriyorlar. Yani birbirlerini tetiklemek diye bir kural yok, hepsi birbirinden ayrı çalışıyor. Bir enerji boşalması var. O enerji belli bir seviyeye geldikten sonra deprem meydana geliyor.” dedi.
“Marmara’ya kadar olan enerji boşaldı, Marmara kaldı”
İstanbul’un deprem tarihine ilişkin önemli bilgiler veren Keypour, “130 yıl önce, yani 1894’te İstanbul’da Marmara fayında deprem meydana geldi. O zamandan sonra deprem olmamış. Ondan önce de 1776’da deprem meydana gelmiş. Yani 250 yılda bir. Halbuki önceki iki yüz ellide yılda 6 tane deprem olmuş İstanbul’da. Bu depremler 7.8’le 7 arasında. İstanbul’da tarihsel olarak her 100 yılda bir büyük deprem, yani 7-7.5 arasında veya 2 tane 6.5 deprem olmuş. Şimdilik şanslıyız henüz deprem meydana gelmemiş. Fakat Kuzey Anadolu fay hattının Marmara'ya kadar enerjisinin çoğu boşalmış ancak bu kısım kaldı. Yani yüzde 100 deprem olacak veya olmayacak denemez.” ifadelerini kullandı.