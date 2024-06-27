Oturduğunuz binanın depreme karşı sağlam olup olmadığını nasıl anlarsınız?

“Marmara’ya kadar olan enerji boşaldı, Marmara kaldı”

İstanbul’un deprem tarihine ilişkin önemli bilgiler veren Keypour, “130 yıl önce, yani 1894’te İstanbul’da Marmara fayında deprem meydana geldi. O zamandan sonra deprem olmamış. Ondan önce de 1776’da deprem meydana gelmiş. Yani 250 yılda bir. Halbuki önceki iki yüz ellide yılda 6 tane deprem olmuş İstanbul’da. Bu depremler 7.8’le 7 arasında. İstanbul’da tarihsel olarak her 100 yılda bir büyük deprem, yani 7-7.5 arasında veya 2 tane 6.5 deprem olmuş. Şimdilik şanslıyız henüz deprem meydana gelmemiş. Fakat Kuzey Anadolu fay hattının Marmara'ya kadar enerjisinin çoğu boşalmış ancak bu kısım kaldı. Yani yüzde 100 deprem olacak veya olmayacak denemez.” ifadelerini kullandı.