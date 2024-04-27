Derede bulunan kemikler kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait çıktı
Son dakika: Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Prof. Dr. Korhan Berzeg’in eşi ve kızıyla eşleşti. Böylece ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.
Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in eşi ile İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. İnceleme sonunda DNA’lar eşleşti.
Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.
Jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.