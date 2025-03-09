  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu

Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gıda, kıyafet ve ürün denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık son olarak, ünlü temizlik markasıyla ilgili yapılan şikayeti inceleyerek yapılan test sonucunu açıkladı.

Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu - Sayfa 1

Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı, Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetle inceleme altına alındı.

1 | 7
Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu - Sayfa 2

Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

2 | 7
Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu - Sayfa 3

Kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi. 

3 | 7
Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu - Sayfa 4

Ancak bu iddialar için sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı ve karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi.

4 | 7