Deterjan devi ünlü marka testi geçemedi! Bakanlık cezayı geçti: Reklamları durduruldu
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gıda, kıyafet ve ürün denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık son olarak, ünlü temizlik markasıyla ilgili yapılan şikayeti inceleyerek yapılan test sonucunu açıkladı.
Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı, Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetle inceleme altına alındı.
Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.
Kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi.