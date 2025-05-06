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  4. Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu

Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu

Türkiye’nin büyük AVM’lerinden Balgat AVM iflas anlaşması için konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato Komiserleri Kurulu’nun talebiyle alacaklılar toplantısı düzenlenecek.

Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu - Sayfa 1

Zorlu ekonomik koşullardan birçok kurum nasibini aldı. Kurumların birçoğu iflasa karşı konkordato ilan etme yoluna gitti.

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Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu - Sayfa 2

Özellikle koronavirüs salgını döneminde başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde iflaslar çok yoğun görüldü.

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Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu - Sayfa 3

Ülkemizde de bazı şirketler alacakları nedeniyle iflas etti. Tıp sektöründen, demir çelik ve sanayi gibi birçok sektörde iflas dalgası genişledi.

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Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu - Sayfa 4

ANKARA’DAKİ DEV AVM İFLAS ETTİ

konkordatotakip.com’daki bilgiye göre Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş. konkordato talebinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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