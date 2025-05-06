Dev AVM iflasın eşiğine geldi! Konkordato talebinde bulunmuştu. Kritik tarih belli oldu
Türkiye’nin büyük AVM’lerinden Balgat AVM iflas anlaşması için konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato Komiserleri Kurulu’nun talebiyle alacaklılar toplantısı düzenlenecek.
Zorlu ekonomik koşullardan birçok kurum nasibini aldı. Kurumların birçoğu iflasa karşı konkordato ilan etme yoluna gitti.
Özellikle koronavirüs salgını döneminde başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde iflaslar çok yoğun görüldü.
Ülkemizde de bazı şirketler alacakları nedeniyle iflas etti. Tıp sektöründen, demir çelik ve sanayi gibi birçok sektörde iflas dalgası genişledi.