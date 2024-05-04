Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza
Van'da koruma altındaki dev soğan bitkisini kaçak toplayan İranlı 2 kişiye 744 bin 282 lira ceza kesildi.
Van'ın Başkale ilçesinde koruma altındaki Allium giganteum (dev soğan) bitkisini kaçak toplayan İran uyruklu 2 kişiye 744 bin 282 lira ceza kesildi.
Verilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü ile
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan yol kontrolünde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 3 çuval içerisinde çok sayıda dev soğan bitkisi tespit edildi.
Bitkilerin Yumrularıyla birlikte doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere DKMP Gevaş Şefliği ekiplerince el konuldu.