Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza

Verilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü ile

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan yol kontrolünde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı.