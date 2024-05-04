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  4. Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza

Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza

Van'da koruma altındaki dev soğan bitkisini kaçak toplayan İranlı 2 kişiye 744 bin 282 lira ceza kesildi.

Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza - Sayfa 1

Van'ın Başkale ilçesinde koruma altındaki Allium giganteum (dev soğan) bitkisini kaçak toplayan İran uyruklu 2 kişiye 744 bin 282 lira ceza kesildi.

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Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza - Sayfa 2

Verilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü ile
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan yol kontrolünde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı.

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Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza - Sayfa 3

Yapılan aramada 3 çuval içerisinde çok sayıda dev soğan bitkisi tespit edildi.

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Dev soğan bitkisini toplayan 2 kişiye 744 bin lira ceza - Sayfa 4

Bitkilerin Yumrularıyla birlikte doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere DKMP Gevaş Şefliği ekiplerince el konuldu.

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