Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak
Meteorolojik kaynaklardan Türkiye için yeni bir hafta uyarısı yapıldı. Yeni hava sistemi ülkeye girdi ve uzmanlar, vatandaşları bu duruma karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için kritik bir uyarı yayımladı. Yeni bir hava sistemi ülkemize girdi ve hava koşulları iyice ısınacak.
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Uzmanlar, vatandaşları bu duruma karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, yurdu etkisi altına alıyor. Sıcak havaya hazırlıklı mısınız? Tüm hava koşulları hızla değişiyor!
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