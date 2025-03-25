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  4. Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak

Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak

Meteorolojik kaynaklardan Türkiye için yeni bir hafta uyarısı yapıldı. Yeni hava sistemi ülkeye girdi ve uzmanlar, vatandaşları bu duruma karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak - Sayfa 1

Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için kritik bir uyarı yayımladı. Yeni bir hava sistemi ülkemize girdi ve hava koşulları iyice ısınacak.

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Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak - Sayfa 2

Uzmanlar, vatandaşları bu duruma karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, yurdu etkisi altına alıyor. Sıcak havaya hazırlıklı mısınız? Tüm hava koşulları hızla değişiyor!

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Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak - Sayfa 3

Salı gününden itibaren Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. 

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Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi: Türkiye'yi kasıp kavuracak - Sayfa 4

Termometreler yükselecek, yaz havası erken bir ziyarette bulunacak. Meteoroloji uzmanları, bu sıcaklığın 5 gün boyunca etkili olacağını müjdeliyor.

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