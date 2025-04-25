Dizi sahnesinden değil! Konya'da şoke eden olay; Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı
67 yaşındaki Rahmi Karademir'in rahatsızlığı uzmanları bile şoke etti. Konyada yaşayan yaşlı adam, Türkçe konuşmayı unuttu, yerine Danca dili ile iletişim kurmaya başladı.
Konya’da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, geçirdiği rahatsızlık sonrası Türkçe konuşmayı unuttu. Akıllara dizi sahnelerini getiren Karademer’in hikayesi, hen sosyal medya hem de haber mecralarında büyük yankı uyandırdı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Türkçe konuşmayı unutarak uzun yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başladı. Karademir'in kızı Meral Karademir, babasının Türkçe kelimeleri anladığını ancak sadece Danca konuşabildiğini belirtti.
Uzmanlara göre bu durum nadir görülse de yaşanabiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, birden fazla dil bilen kişilerin beyin hasarı sonrasında daha önce aktif olarak kullanmadıkları bir dili konuşmaya başlamalarının literatürde tanımlı bir durum olduğunu ifade etti. Özdemir, "Bu duruma ‘yabancı dil afazisi’ denir. Kişi, anadilini geçici veya kalıcı olarak kullanamaz hale gelirken, öğrendiği ikinci bir dili kullanmaya başlayabilir" diyerek sözlerini noktaladı.
Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi. Öte yandan hastanın hızla anjiyografisi yapılarak pıhtısı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, ilk başta eşi olmak üzere çevresindekileri şaşkına çevirdi.