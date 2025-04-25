Dizi sahnesinden değil! Konya'da şoke eden olay; Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı

Uzmanlara göre bu durum nadir görülse de yaşanabiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, birden fazla dil bilen kişilerin beyin hasarı sonrasında daha önce aktif olarak kullanmadıkları bir dili konuşmaya başlamalarının literatürde tanımlı bir durum olduğunu ifade etti. Özdemir, "Bu duruma ‘yabancı dil afazisi’ denir. Kişi, anadilini geçici veya kalıcı olarak kullanamaz hale gelirken, öğrendiği ikinci bir dili kullanmaya başlayabilir" diyerek sözlerini noktaladı.