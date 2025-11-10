Doç. Dr. Bülent Özmen’den korkutan uyarı: Simav fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Özmen, "Bir bölgede art arda benzer büyüklükte depremler kısa zaman aralığında meydana gelince bunları 'deprem fırtınası' olarak adlandırıyoruz. Sındırgı'daki bu iki büyük depremi ise aynı zamanda 'ikiz deprem' olarak nitelendirmek gerekir" diye konuştu.