Doç. Dr. Bülent Özmen’den korkutan uyarı: Simav fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Doç. Dr. Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı'daki yoğunluğu “deprem fırtınası” olarak tanımlayarak, bölgede hem tektonik hareketlerin hem de magma etkilerinin görüldüğünü söyledi. Ayrıca Özman, Simav Fayı'nın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyleyerek bölgeyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve afet yönetimi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son üç ay içinde 15 binden fazla depremin kaydedildiğini açıkladı.
Özmen, bu sayının Türkiye’de bir yılda gerçekleşen deprem sayısının yaklaşık yüzde 60’ına denk geldiğini belirterek, bölgede yaşanan yoğun sarsıntı hareketliliğini “deprem fırtınası” olarak nitelendirdi.
Doç. Dr. Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem hareketliliğini değerlendirdi.10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.