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Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 14 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

1 | 8
Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

2 | 8
Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

4 | 8