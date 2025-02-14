Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 14 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu