Doğuda sıcaklıklar düşecek: Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı