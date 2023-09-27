Dolandırıcılık soruşturmasında 7 gözaltı: 'Ay Yıldız Teşkilat' isimli dernek kurmuşlar
Kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirtilen kişilerin ‘Ay Yıldız Teşkilat’ ismiyle kurdukları dernekte faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tuzağa düşürdükleri vatandaşlara kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi sıfatlarla tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan 7 şüpheliyi tespit ettiği bildirildi.
Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ve özgeçmiş dosyaları ele geçirildi.
Zanlıların ‘Ay Yıldız Teşkilat’ ismiyle kurdukları ve faaliyetlerini sürdükleri derneğin logosunda çift başlı kartal figürü ve Türk devletlerini temsilen 16 yıldız kullandıkları ortaya çıktı.