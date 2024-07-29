Drone ve İHA'lar için ilk ‘hava otoyolu’

Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için oluşturulan güzergahlar ve yollar gibi, İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturulacak.