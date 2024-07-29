Drone ve İHA'lar için ilk ‘hava otoyolu’
Drone ve İHA'lara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışma yapan Kapadokya Üniversitesi ilk test uçuşunu Ürgüp-Mustafapaşa arasında yaptı.
Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için oluşturulan güzergahlar ve yollar gibi, İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturulacak.
Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahası oluşturulacak. Askeri, güvenlik, istihbarat, tarım, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele, sivil ve ticari uçuşlara kadar farklı amaçlarda kullanımı giderek yaygınlaşan dronlar için oluşturulacak hava otoyollarında daha güvenli gidip gelmeleri sağlanacak.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı açıklama, Ürgüp - Mustafapaşa arasında ilk defa yapılan test uçuşlarının başarılı sonuçlandığını söyledi.
Rektör Karasar, "Yıllardır konuşulan bir konu. İleride mutlaka olacak. Bilindiği gibi sağlık ve kargo amacıyla kullanılan dronların artık hayatımızın bir parçası. Günümüzde dronlar savunma amaçlı çok yoğun kullanılmaya başlandı. Dronların günlük hayatımızda çok önemli rol oynayacağı görünüyor. Havadan kargo, kan ve ilk yardımın ulaşacağı bir gelecek hayal ediyoruz. Dünyada çeşitli ülkelerde pilot uygulamaları yapılıyor. Türkiye’de İHA’ların kullanılması konusunda önde olan ülkelerden birisi. İHA mevzuatını Avrupa’da ilk çıkaran ülkelerden birisi. 500 gram üstü İHA’ların mevzuatını oluşturan ülkeyiz.” dedi.