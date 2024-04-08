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Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor!

Dün Şanlıurfa'daki Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali'nde yaşananlar dünya basınında büyük yankı buldu. Önde gelen internet siteleri ve gazeteler olayları işte şu ifadelerle aktardı...

Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor! - Sayfa 1

2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Şanlıurfa'da karşılaştı. Galatasaray ilk dakikada golü buldu ve karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan Fenerbahçe santra yapılmadan sahadan çekildi. 

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Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor! - Sayfa 2

Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların hepsinin sahadan çekilmesinin ardından maçı tatil etti. 

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Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor! - Sayfa 3

Yurtdışındaki yayın kuruluşlarında da büyük yankı bulan olay işte yabancı basına şöyle yansıdı:

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Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor! - Sayfa 4

İSPANYOL MARCA

"Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi"

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