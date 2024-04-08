Dünya Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'yı konuşuyor!
Dün Şanlıurfa'daki Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali'nde yaşananlar dünya basınında büyük yankı buldu. Önde gelen internet siteleri ve gazeteler olayları işte şu ifadelerle aktardı...
2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Şanlıurfa'da karşılaştı. Galatasaray ilk dakikada golü buldu ve karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan Fenerbahçe santra yapılmadan sahadan çekildi.
Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların hepsinin sahadan çekilmesinin ardından maçı tatil etti.
Yurtdışındaki yayın kuruluşlarında da büyük yankı bulan olay işte yabancı basına şöyle yansıdı:
İSPANYOL MARCA
"Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi"