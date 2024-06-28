Dünya genelinde haziranda kayıtlara geçen ilginç olaylar...

Güney Kore'de spor salonu sahibi, zarara uğradığı gerekçesiyle yaşlı teyzelerin işletmeye girmelerini yasakladı.

Başkent Seul yakınlardaki Incheon'da bulunan spor salonunun sahibi, bazı yaşlı kadın müşterilerin soyunma odasında 1-2 saat kaldıklarını, havlu ya da saç kurutma makinelerini çaldıklarını öne sürdü.

Yaşlı teyzelerin, diğer müşterilerin bedenlerini "yargıladıklarını", bu nedenle bazı genç kadın müşterilerinin salonu bıraktığını belirten spor salonu sahibi, zarara uğradığını savundu.

Spor salonunun dışına "Teyzeler giremez" ve "Sadece kültürlü ve zarif kadınlar girebilir" yazılı tabela asıldı.