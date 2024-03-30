Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?
Son dönemde art arda rekorlar kıran altın, özellikle Türk halkı tarafından güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Sadece parasını korumak isteyen halk değil ülkeler de altın rezervlerini artırarak ekonomik krizlere karşı kendilerini güvence altına alıyor.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi, St. Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre, 2023 itibariyle en çok altın rezervi bulunan 11 ülke açıklandı.
Altının özellikle finansal belirsizlik zamanlarında, bir ülkenin ekonomik istikrarına olan güveni artıran, istikrarlı ve güvenilir bir değer deposu olduğu görüşünde buluşan birçok ülke, rezervlerini de artırmayı sürdürüyor.
Ayrıca altın ülkelerin genel finansal portföylerini çeşitlendirmelerine de olanak sağlıyor. Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor.
Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en çok altın rezervi bulunan ve ekonomim.com'un ulaştığı raprorda yer alan 11 ülke ve altın rezervleri şöyle: