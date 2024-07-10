Dünyada kredi kartına taksit uygulaması olan ülkeler
Bakan Mehmet Şimşek'in kredi kartı taksit uygulamalarına yönelik sözleri yeniden gündem oldu. Kredi kartına taksit sınırlaması enflasyonla mücadele kapsamında tartışılırken, hangi ülkelerde kredi kartına taksit uygulanıyor.
Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı taksitleri de tartışmaya açıldı.
Kredi kartlarının talep tarafında soğumaya engel olduğu tartışmalarının ortasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartlarına yapılan taksitlerle ilgili sözleri de yeniden gündeme geldi.
Şimşek'in "Yıllarca ben batıda yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım, Amerika’da ve bir sürü Avrupa ülkesinde. Yani dünyanın başka bir ülkesinde ben şu kredi kartına taksit meselesini bilmiyorum. Böyle bir şey yok yani. Bazen bana soruyorlar. Hani bir şeyler satın aldığımda kredi kartıyla. Diyorlar ki ”Kaç taksit yapalım?”. Ben şok oluyorum. Çünkü böyle bir şeye aşina değiliz. Şimdi biz de böyle tuhaf bir uygulama var. Bizim için önemli olan tüketicimizin ailelerimizin ayaklarını mümkün olduğunca yorganına göre uzatması." sözleri kapsamında dünyada kredi kartına taksit uygulamalarını inceledik.
Dünyada farklı kredi kartı taksitlendirme modelleri uygulanabiliyor. Türkiye'de de olan modellerin çoğu karma oluyor. Karta, bankaya ya da mağazaya göre değişen taksitler işlem sırasında olabildiği gibi sabit, iş yerine özel ya da bankanın sonradan taksit yapabilmesine olanak sağlarken, vadelendirme ile ötelenen ödemeler de taksit sayılabiliyor. Karma ya da önceden belirlenen bir çerçevede olan kredi kartı taksitleri de mevcut.