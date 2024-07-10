Dünyada kredi kartına taksit uygulaması olan ülkeler

Şimşek'in "Yıllarca ben batıda yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım, Amerika’da ve bir sürü Avrupa ülkesinde. Yani dünyanın başka bir ülkesinde ben şu kredi kartına taksit meselesini bilmiyorum. Böyle bir şey yok yani. Bazen bana soruyorlar. Hani bir şeyler satın aldığımda kredi kartıyla. Diyorlar ki ”Kaç taksit yapalım?”. Ben şok oluyorum. Çünkü böyle bir şeye aşina değiliz. Şimdi biz de böyle tuhaf bir uygulama var. Bizim için önemli olan tüketicimizin ailelerimizin ayaklarını mümkün olduğunca yorganına göre uzatması." sözleri kapsamında dünyada kredi kartına taksit uygulamalarını inceledik.