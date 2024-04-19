Dünyadan izole: ÖSYM'nin sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı

Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları "kırmızı çizgi" ile başlıyor. Bu çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, her ne suretle olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim kurulamıyor.