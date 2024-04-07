Dünyanın en büyük borsaları açıklandı: Borsa İstanbul kaçıncı sırada?
S&P Küresel Geniş Piyasa Endeksi (BMI) verileriyle hazırlanan dünyanın en büyük borsalarının sıralaması güncellendi.
Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan 14 binden fazla hisse senedini kapsayan araştırmaya Türkiye de dahil edildi. Peki, Borsa İstanbul listede kaçıncı sırada yer aldı?
ekonomim.com'un eriştiği verilere göre, söz konusu liste 29 Şubat tarihi itibariyle güncellendi.
Listede "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan ve Tesla, Amazon, META, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet'in de işlem gördüğü NASDAQ, 52,6 trilyon dolarla dünyanın piyasa değeri en yüksek borsası ünvanını açık ara önde götürüyor. Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisslelerin değeri ise 13,1 trilyon dolar.
Listenin 2. sırasında ise Çin borsası yer alıyor. Çin borsasında işlem gören şirketlerin piyasa değeri 11,5 trilyon dolar.