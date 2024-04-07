Dünyanın en büyük borsaları açıklandı: Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Listede "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan ve Tesla, Amazon, META, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet'in de işlem gördüğü NASDAQ, 52,6 trilyon dolarla dünyanın piyasa değeri en yüksek borsası ünvanını açık ara önde götürüyor. Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisslelerin değeri ise 13,1 trilyon dolar.