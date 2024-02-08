Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 2 şehir var

BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini belirledi. Pandemi öncesi döneme geri dönüşün başladığı 2023 yılında 2 şehir, turistlerin uğrak noktası oldu.

Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehir arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "gizli kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.