Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 2 şehir var
Uluslararası araştırma şirketi "Euromonitor International” tarafından hazırlanan "dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesi belli oldu. "Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesinde Türkiye'de iki şehir ilk 10'a girmeyi başardı. Şehirlerden biri ise "gizli kahraman" olarak anılmayı başardı. İşte detaylar...
BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini belirledi. Pandemi öncesi döneme geri dönüşün başladığı 2023 yılında 2 şehir, turistlerin uğrak noktası oldu.
Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehir arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.
İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "gizli kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.
Ülkemizin sevilen tatil rotalarından biri olan Antalya ise 2023 yılında nüfusunun 12 katı turisti ağırladı. Şehrin nüfusu 1,3 milyon olarak belirtildi.
Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan şehri en çok Alman, Rus ve İngilizler ziyaret etti.
2022'e kıyasla turist sayısında yüzde 29'lık artış yakalayan Antalya'nın 2024 yılında da ziyaretçi saysını artırması bekleniyor.
BBC'nin yazısını kaleme alan seyahat yazarı Stacey Leasca, şehir için "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir keresinde 'Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demesine yol açtı" ifadelerini kullandı.