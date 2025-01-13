Dünyanın en güçlü 10 insansız hava uçağı açıklandı: İHA listesine Türkiye damga vurdu
Türkiye'nin insansız hava uçağı konusundaki başarıları ABD merkezli Global Firepower isimli araştırma şirketinin yayınladığı listede kanıtlandı
Global Firepower şirketinin yaptığı araştırmada İHA'ların yükseklik kabiliyetleri, silah yetenekleri ve ekipman taşıma kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Savaşın seyrini değiştirebilecek özellikteki 10 İHA sıralamasına Türkiye damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü 10 İHA'sı.
10. Anka-S : Türkiye
▪30.000 ft irtifa
▪200 kg faydalı yük kapasitesi
▪24 saat uçuş süresi
▪Uydu bağlantılı kontrol sistemi
9. Orion: Rusya
▪24 saat uçuş süresi
▪200 kg taşıma kapasitesi
▪200 km/saat seyir hızı
▪7.5 km operasyonel uçuş irtifası