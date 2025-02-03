Dünyanın en güçlü 21 ordusu açıklandı! Türkiye listede bir basamak yükseldi

Askeri güç sıralamaları ilk 10 kuvvetli ülkenin diğerlerinden ayıran, dikkate değer derecede etkileyici askeri kabiliyetlere sahip olduğunu gösteriyor. Güçlü bir askeri mirasa sahip olan bu ülkeler, silahlı kuvvetlerini durmaksızın kuvvetlendiriyor ve kendilerini dünyanın en güçlü ordusu unvanı için zorlu rakipler ile mücadele ediyor.