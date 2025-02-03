Dünyanın en güçlü 21 ordusu açıklandı! Türkiye listede bir basamak yükseldi
Küresel güç endeksine göre dünyanın en güçlü askeri ülkeleri içerisinde, gelişmiş teknoloji ve personel sayısı ile ABD, Rusya ve Çin yer almaktadır. Söz konusu ülkeler, askeri kabiliyetlerini kuvvetlendirmek adına mühim savunma bütçelerine sahip. Türkiye de ilk sıralarda bulunuyor.
Askeri güç sıralamaları ilk 10 kuvvetli ülkenin diğerlerinden ayıran, dikkate değer derecede etkileyici askeri kabiliyetlere sahip olduğunu gösteriyor. Güçlü bir askeri mirasa sahip olan bu ülkeler, silahlı kuvvetlerini durmaksızın kuvvetlendiriyor ve kendilerini dünyanın en güçlü ordusu unvanı için zorlu rakipler ile mücadele ediyor.
EN GÜÇLÜ ORDUYA SAHİP 21 ÜLKE
Küresel Güç Endeksi (2024), ülkeleri ekonomik, askeri ve jeopolitik tesirlerine göre inceler. Söz konusu endeks, ülkelerin küresel sahnede güç kullanma ve güç yansıtma kabiliyetlerini göz önünde bulundurur. İşte dünyanın en güçlü 21 ordu: