Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü?
İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları dünya gündemine otururken ülkelerin askeri güçleri merak konusu oldu. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma dünyanın en güçlü ordularını ortaya koydu.
Global Firepower tarafından 2025 yılı için hazırlanan dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Listenin oluşturulmasında ülkelerin teknolojik kapasitesi, askeri bütçeleri ve stratejik konumları gibi 60’tan fazla kriter göz önünde bulunduruldu.
İşte dünyanın en güçlü orduları...
100 - Uruguay
Güç Endeksi: 2.1385
Uruguay ordusu yaklaşık 15,000 aktif personel ile küçük bir kara kuvvetine sahiptir. Ülkenin hava kuvvetleri 20’den az savaş uçağı ve helikopterle sınırlıdır.
99 - Letonya
Güç Endeksi: 2.1246
Letonya’nın ordusu 6,500 aktif asker civarındadır ve NATO üyesi olarak modern askeri ekipmanlar edinmektedir. Hava kuvvetlerinde sınırlı sayıda eğitim ve hafif taarruz uçağı bulunmaktadır.