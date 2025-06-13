Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü?

Global Firepower tarafından 2025 yılı için hazırlanan dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Listenin oluşturulmasında ülkelerin teknolojik kapasitesi, askeri bütçeleri ve stratejik konumları gibi 60’tan fazla kriter göz önünde bulunduruldu.

İşte dünyanın en güçlü orduları...