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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü?

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları dünya gündemine otururken ülkelerin askeri güçleri merak konusu oldu. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma dünyanın en güçlü ordularını ortaya koydu.

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü? - Sayfa 1

Global Firepower tarafından 2025 yılı için hazırlanan dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Listenin oluşturulmasında ülkelerin teknolojik kapasitesi, askeri bütçeleri ve stratejik konumları gibi 60’tan fazla kriter göz önünde bulunduruldu. 

İşte dünyanın en güçlü orduları...

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü? - Sayfa 2

100 - Uruguay
Güç Endeksi: 2.1385

Uruguay ordusu yaklaşık 15,000 aktif personel ile küçük bir kara kuvvetine sahiptir. Ülkenin hava kuvvetleri 20’den az savaş uçağı ve helikopterle sınırlıdır.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü? - Sayfa 3

99 - Letonya
Güç Endeksi: 2.1246

Letonya’nın ordusu 6,500 aktif asker civarındadır ve NATO üyesi olarak modern askeri ekipmanlar edinmektedir. Hava kuvvetlerinde sınırlı sayıda eğitim ve hafif taarruz uçağı bulunmaktadır.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü? - Sayfa 4

98 - Moğolistan
Güç Endeksi: 2.1135

Moğolistan kara kuvvetlerinde yaklaşık 10,000 asker görev yapmaktadır ve eski Sovyet döneminden kalma tanklar ve zırhlı araçlar kullanmaktadır. Hava kuvvetleri sınırlı kapasitede olup birkaç adet helikopter ve eğitim uçağı mevcuttur.

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