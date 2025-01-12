Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı.
Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor.
İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu...
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