Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması değişti
Singapur, Pasaport Endeksi raporuna göre, "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanına sahip ülke. Endeksin en alt sırasında Afganistan yer alırken, geçen yıl 52’nci sırada yer alan Türk Pasaportu 45’inci sıraya yükseldi. Birleşik Krallık ve ABD pasaportları sıralamada gerilemeye devam ediyor.
Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine kapsamında düzenli olarak yayınlanan Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında dikkat çekici veriler ortaya koydu.
Endekse göre, yurttaşlarına 195 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânı sağlayan Singapur Pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu olarak yeniden ilk sıraya yerleşti.
Bir önceki endekste Singapur ile birlikte liderliği paylaşan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya ise en güçlü pasaportlar listesinde ikinci sırada yer aldılar.
Bu beş ülkeden birinin pasaportuna sahip olanlar dünyada 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Diğer taraftan daha önce benzerine rastlanmamış bir şekilde, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç’ten oluşan 7 ülke, 191 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunarak endekste üçüncü sırayı paylaştı.