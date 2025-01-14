Dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı: THY'nin sıralamadaki yeri gündemde
Havacılık istatistikleri konusunda otoritelerden kabul edilen AirlineRatings.com, 2025 senesi adına global düzeyde en güvenilir havayolu şirketlerini açıkladı. Tam kapasite hizmet veren ve düşük bütçeliler olarak ikiye bölünen listeye Türk Hava Yolları'nın sıralaması damga vurdu
Aslında 2024 yılı havacılık anlamında en güvenilir senelerden biri olmuştu. Kaza ve bu kazalarda hayatını kaybedenler oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ancak 2025 yılı hiç de iyi başlamadı. Önce Azerbaycan merkezli düşürülen uçak, ardından da Jeju Air'in 179 kişinin hayatını kaybettiği kaza...
Tüm bunlar üst üste gelince bir kez daha havayolu şirketlerinin de güvenilirliğini bir kez daha gündeme getirdi. Her ne kadar uçakta ölme ihtimaliniz 13.7 milyonda 1 olsa da Forbes, AirlineRatings.com verilerine dayanarak en güvenilir 25 havayolu şirketini açıkladı: