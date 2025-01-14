Dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı: THY'nin sıralamadaki yeri gündemde

Tüm bunlar üst üste gelince bir kez daha havayolu şirketlerinin de güvenilirliğini bir kez daha gündeme getirdi. Her ne kadar uçakta ölme ihtimaliniz 13.7 milyonda 1 olsa da Forbes, AirlineRatings.com verilerine dayanarak en güvenilir 25 havayolu şirketini açıkladı: