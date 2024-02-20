Dünyanın en güvenli 10 ülkesi açıklandı: İşte zirvedeki ülke! Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), dünyanın en güvenli 10 ülkesini açıkladı. İşte en güvenli 10 ülke...

İsviçre - 1.339 puan - İsviçre, kişi başına en çok silah ihracatçısı ülkeler arasında yer almasına rağmen, dünyanın en barışçıl 10 ülkesi listesini tamamlıyor. Ancak diğer alanlarda bu kadar yüksek bir sıralamaya yerleşecek kadar güvenli olduğu açık. 1 | 9

Slovenya - 1.334 puan - Slovenya 2020'de ilk kez ilk 10'a girdi ve son derece düşük suç oranları ve terör riski sayesinde o zamandan beri orada kalmayı başardı. Ülke, 2022 sıralamasında beşinci sıradan sekizinci sıraya geriledi; ancak ister genel olarak güzel yerleri seviyor olun ister Avrupa'nın en iyi kale ve göllerinden bazılarını keşfetmek istiyor olun, Slovenya'nın size sunabileceği çok şey var; iyi uyuyacağınız garantisi de dahil... 2 | 9

Portekiz - 1.333 puan - Portekiz son yıllarda barışçıllık konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. 2014 yılında ülke mali krizden çıkıyordu ve GPI'da 18. sırada yer alıyordu. Bugün, ekonomik canlanmanın ve düşük suç oranlarının bir işaretidir. Buna Akdeniz iklimi ve uygun fiyatlı sağlık hizmetleri de eklenince pek çok insanın altın yıllarında Portekiz'de emekli olmaya karar vermesi hiç de şaşırtıcı değil. Geçen yılın sıralamasından bu yana üç sıra geriledi ama yine de ilk 10'da yer alıyor. 3 | 9