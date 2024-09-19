Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Ntv.com.tr'de yayınlanan içeriğe göre, dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi. İşte 2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri