Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu
İngiltere merkezli International SOS şirketinin yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı. Güncellenen listeye göre Türkiye'nin bulunduğu konum herkesin içini rahatlattı
Her yıl İngiltere merkezli International SOS şirketi tarafından belirlenen dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri güncellendi. Ülkeler, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik endişeleri, seyahat rahatlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak tespit edildi. Renklere göre ülkelerin durumları ortaya kondu. Türkiye'nin de rengi açıklandı.
Ntv.com.tr'de yayınlanan içeriğe göre, dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi. İşte 2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ
6 ülke dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer aldı. İskandinav ülkeleri listeye damga vurdu.
1- İZLANDA
2- LÜKSEMBURG