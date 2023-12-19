Dünyanın en iyi dana etli yemekleri açıklandı: Türk mutfağından bir lezzet ilk 3'te
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının dana etiyle yapılan en iyi yemeklerini açıkladı. Avrupa mutfağının başı çektiği listede Türkiye'den bir yemek de yer aldı. İşte yılın en iyi dana etli yemekleri... Türkiye kaçıncı sırada?
10. Portekiz- Bife à café Marrare
1 | 10
9. İspanya- Cachopo
2 | 10
8. İspanya- Fricandó amb moixernons
3 | 10
7. Almanya-Münchner Şinitzel
4 | 10