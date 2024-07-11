'Dur' ihtarına uymayan tırın brandasını yırtıp atladılar: 7 yaralı
Kırklareli'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan tırın dorsesindeki yabancı uyruklulardan bazıları brandayı yırtıp yola atladı. 7'si yaralı olmak üzere tırda bulunan 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki 34 ERE 580 plakalı tıra "dur" ihtarında bulundu.
Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada tırın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.