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e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek

e-Devlet'e yeni gelen özellik sayesinde vatandaşlar artık trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağını internet üzerinden doldurulabilecek.

e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek - Sayfa 1

E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

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e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek - Sayfa 2

e-Devlet'te kaza tutanağı nasıl doldurulur?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

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e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek - Sayfa 3

Kaza tutanağı doldurma adımları şu şekilde:

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın.

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.

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e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek - Sayfa 4

-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın.

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.

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