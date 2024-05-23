e-Devlet'te yeni hizmet: Kaza tutanakları artık internet üzerinden doldurulabilecek
e-Devlet'e yeni gelen özellik sayesinde vatandaşlar artık trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağını internet üzerinden doldurulabilecek.
E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.
e-Devlet'te kaza tutanağı nasıl doldurulur?
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
Kaza tutanağı doldurma adımları şu şekilde:
-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın.
-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.
-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın.
-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.