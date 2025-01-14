Ebeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyor

2 OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlığın son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.