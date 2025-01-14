Ebeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu ürünler özellikle çocuklar için hayati riskler taşıyor. İşte marka marka o ürünler ve piyasadan toplatılma nedenleri...
Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.
İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜNLER
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri tek tek ifşa ediyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanarak piyasadan toplatılıyor.
2 OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bakanlığın son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.