Ece Gürel kimdir, bulundu mu? Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel son durum ne?
ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da birkaç gündür kaybolan Ece Güral aranıyor. Türkiye gündemine de bomba gibi düşen bu olayda Ece Güral, İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Kısa süre önce ormanda bazı eşyaları da bulunan Gürel’in son durumu merak konusu. Peki Ece Güral kimdir, bulundu mu? Kaybolan Ece’nin son durumu nedir?
Türkiye’nin gündeminde birkaç gündür Ece Gürel var. Müge Anlı’ya yapılan kayıp başvurusu sonrası ilginç olaylar silsilesi başlarken, Gürel’in son durumu merak ediliyor. Peki Ece Gürel kimdir, neden kayboldu ve bulundu mu? İşte kaybolan Ece’nin son durumu…
İstanbul'da, arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar, suda arama yaparken, kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları yakından takip ediyor.
Edinilen bilgilere göre Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Gürel'den haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.