Ece Gürel kimdir, bulundu mu? Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel son durum ne?

Türkiye’nin gündeminde birkaç gündür Ece Gürel var. Müge Anlı’ya yapılan kayıp başvurusu sonrası ilginç olaylar silsilesi başlarken, Gürel’in son durumu merak ediliyor. Peki Ece Gürel kimdir, neden kayboldu ve bulundu mu? İşte kaybolan Ece’nin son durumu…