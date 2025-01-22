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  4. Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir" ifadelerini kullandı.

Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 2

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Foça Midilli Karaburun üçgeni her zaman için deprem üretmeye yatkın bir bölgedir bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir" ifadelerini kullandı.

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