Ege sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Yeni hedef Göller bölgesi olabilir
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin deniz tabanında ve derin bir odakta gerçekleştiğini belirterek, daha büyük bir sarsıntı beklenmediğini söyledi. Depremin çevresindeki diğer fay hatlarını tetiklemesinin söz konusu olmadığını belirten Ercan, yeni sismik hareketlilik bölgesi olarak Göller Yöresi’ne dikkat çekti.
Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.17’de merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 10.43 km mesafede olan 5.8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM 5 İLDE HİSSEDİLDİ
AFAD, depremin Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de hissedildiğini açıkladı.
69 YARALI, BİR CAN KAYBI VAR
Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da depremle ilgili açıklamasında "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.