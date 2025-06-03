Ege sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Yeni hedef Göller bölgesi olabilir

69 YARALI, BİR CAN KAYBI VAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da depremle ilgili açıklamasında "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.