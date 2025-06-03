Ege'deki deprem Türkiye'yi de salladı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'deprem göçü' uyarısı
Ege Denizi'nde meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "14 Mayıs'tan beri Muğla, 6 büyüklüğündeki depremlerle tehdit ediliyordu. Bugün oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem bunun ispatıdır" dedi. Deprem göçü uyarısında bulunan Bektaş, "Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek" ifadelerini kullandı.
Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.17’de merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 10.43 km mesafede olan 5.8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM 5 İLDE HİSSEDİLDİ
AFAD, depremin Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de hissedildiğini açıkladı.
69 YARALI, BİR CAN KAYBI VAR
Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da depremle ilgili açıklamasında "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.