Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor... Yenileme işlemi nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekir?
31 Aralık 2024’e kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Cezalardan etkilenmemek için belirlenen tarih öncesinde nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Peki ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekir? Ehliyet yenilememenin cezası kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...
Eski tip ehliyetlerini hala yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sürenin sonuna kadar yenileme işlemi yapılmayan ehliyet sahiplerine ciddi cezalar uygulanacak.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.
Ehliyet yenilemeyenlere 12 bin TL ceza
Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL