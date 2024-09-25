Ehliyet yenileme için süre daraldı! Eski belgeler geçersiz olacak

Ehliyet yenilemede sona yaklaşıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirmişti.

Yılın sonuna yaklaşılırken işlemler için sürücülerin bir an önce yeni ehliyet için işlemleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sürücülere işlemlerini son haftalara bırakmamaları ve işlem yoğunluğuna kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.