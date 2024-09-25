Ehliyet yenileme için süre daraldı! Eski belgeler geçersiz olacak
Eski ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre doluyor. Yıl sonuna yaklaşılırken ehliyetlerini değiştirecek sürücülerin mağdur olmamaları için başvuruların erkene çekmeleri konusunda uyarılar geliyor.
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için sürücülere tanınan süre doluyor. Yeni yıl ile birlikte artık eski ehliyetler geçersiz sayılacak.
Ehliyet yenilemede sona yaklaşıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirmişti.
Yılın sonuna yaklaşılırken işlemler için sürücülerin bir an önce yeni ehliyet için işlemleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sürücülere işlemlerini son haftalara bırakmamaları ve işlem yoğunluğuna kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.
Ehliyet yenileme için randevu almak gerekiyor
Başvuru işlemleri Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulamalar veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.