Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptalinin ardından bu kez de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla yüzlerce polis tarafından evinden alınan İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Peki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı tutuklanır mı? Ekrem İmamoğlu son durum…
Türkiye siyasetinde akan sular durmuyor. 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu’nu diplomasının iptal edildiğini açıklarken, bu karar Türkiye’de gündemi ayaklandırdı.
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Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, bu kez de yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Peki Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, tutuklanır mı ve suçu ne?
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