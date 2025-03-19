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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptalinin ardından bu kez de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla yüzlerce polis tarafından evinden alınan İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Peki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı tutuklanır mı? Ekrem İmamoğlu son durum…

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı? - Sayfa 1

Türkiye siyasetinde akan sular durmuyor. 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu’nu diplomasının iptal edildiğini açıklarken, bu karar Türkiye’de gündemi ayaklandırdı. 

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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı? - Sayfa 2

Hemen akabinde ertesi gün ise Ekrem İmamoğlu için beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı? - Sayfa 3

Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, bu kez de yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Peki Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, tutuklanır mı ve suçu ne?

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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı, suçlama ne, tutuklanır mı? - Sayfa 4

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Peki İmamoğlu için suçlama ne, neden gözaltına alındı?

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