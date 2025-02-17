Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, kaç yıl hapis cezası aldı: Ekrem İmamoğlu ne suç işledi?

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI?



Bir süredir devam eden davaya ilişkin hazırlanan iddianameye göre, İmamoğlu hakkında "Yargı Görevini Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.