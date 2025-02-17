Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, kaç yıl hapis cezası aldı: Ekrem İmamoğlu ne suç işledi?
Son dönemde birçok kez hakkında soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, CHP ön seçime doğru ilerlerken beklenmedik bir haber aldı. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, kaç yıl hapis cezası aldı? Ekrem İmamoğlu’nun suçu nedir?
CHP, ön seçime doğru ilerlerken önümüzdeki günlerde yapılacak bir seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Ancak seçim öncesinde sular durulmuyor. İmamoğlu’nun bilirkişi olayına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı hedef gösterdiği" gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İmamoğlu’na istenen ceza ise belli oldu.
Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hapise mi girdi? İBB Başkanı İmamoğlu ne suç işledi, kaç yıl ceza aldı?