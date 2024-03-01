Dünyada en büyük depremler nerede oldu, en riskli bölgeler hangileri? Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem oluyor. Sismologlar sarsıntıların yüzde 20'sinin insanlar tarafından hissedildiğini ve her yıl yaklaşık 100 depremin hasara yol açtığını belirtiyor. NASA'ya göre ise büyük depremler dünyanın eksenini kaydırabilir ve bir günün bu şekilde uzunluğu değişebilir. USGS'ye göre, tarihin en şiddetli depremleri, G. Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı.

Martın ilk haftası, deprem bilincinin oluşturulması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla çeşitli etkinliklerle Türkiye'de "Deprem Haftası" olarak anılıyor. 1 | 19

Tektonik, volkanik ve çöküntü olarak üçe ayrılan depremler, yer kabuğunda fay adı verilen kırıklarda meydana gelen hareketler sebebiyle oluşuyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Sismologlar, dünyadaki sarsıntıların sadece yüzde 20'sinin insanlar tarafından hissedildiğini ve her yıl yaklaşık 100 depremin hasara yol açtığını belirtiyor. 2 | 19

NASA'ya göre ise büyük depremler dünyanın eksenini kaydırabilir ve böylece bir günün uzunluğu değişebilir. USGS'de yer alan bilgilere göre, dünya tarihinin en şiddetli 10 depremi, Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı. 3 | 19